"Bunter Nachmittag" als Abschluss

Langenhagener Kulturfestival vom 17. bis 22. September

Langenhagen (ok). Musik, Tanz, Theater, Wort – das 13. Langenhagener Kulturfestival geht nach zwei Jahren vom 17. bis zum 22. September über die Bühne. Veranstalter ist der Kulturring Langenhagen. Das Motto ist "Langenhagen bewegt"; der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Die gelben Programmhefte liegen aus. Der große Abschluss, der "Bunte Nachmittag" mit nashezu allen Gruppen findet am Sonnabend, 22. September, um 14.30 Uhr im Theatersaal statt. Einlass ist an diesem Nachmittag um 14 Uhr.