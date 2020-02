Bunter Nachmittag

Langenhagen. Die AWO Langenhagen lädt zum bunten Nachmittag für Sonnabend, 22. Februar, ein. Beginn ist um 15 Uhr in der Ostpassage 3. Da es nicht so viele Plätze gibt, wird um telefonische Anmeldung in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr unter der Telefonnummer (0511) 20 30 06 85 gebeten.