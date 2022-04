Bunter Rasen

Godshorn (ok). Viele bunte Spiele und eine XXL-Ostereiersuche sind am Sonnabend, 16. April, auf dem Sportplatz des TSV Godshorn am Spielplatzweg angesagt. Ab 14 Uhr geht es mit dem "Bunten Rasen" los, mitzubringen sind nur gute Laune und Straßenkleidung. Eine Ameldung ist nicht notwendig, jeder darf mitmachen. Angesprochen sind besonders die Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf