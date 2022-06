Buntes Jubiläumsfest

Kita Veilchenstraße feiert 50-jähriges Bestehen

Langenhagen. Gutes Wetter und gute Laune sind die einzigen Wünsche, des Fest-Komitees. Für Sonnabend, 11.. Juni, lädt die Kita Veilchenstraße zu einem Fest zum 50-jährigen Bestehen ein. Gefeiert wird in der Kita Veilchenstraße am Sonnabend von 14 bis 17 Uhr.Der 50. Geburtstag wird mit einem gemeinsamen großen und bunten Fest gefeiert. Eine Hüpfburg, Kinderschminken und viele Spiele für große und kleine Leute. Und das so ein Jubiläum mit Kaffee, Kuchen, Getränken und viele Leckereien gefeiert wird, versteht sich fast von selbst. Kita-Kinder, Geschwister, Eltern und Großeltern sind herzlich eingeladen mitzufeiern.Die Kindertagesstätte in der Veilchenstraße wurde 1972 erbaut. Seitdem hat sich viel getan: In den vergangenen 50 Jahren gab es mehrere Anbauten und Erweiterungen. Mittlerweile werden in vier Kindergartengruppen und einer Hortgruppe rund 100 Kinder im Alter von zwei bis zwölf Jahren betreut. Ein Team von Erzieherinnen und Erziehern, eine Heilpädagogin und ein Heilpädagoge, eine Kinderpflegerin und zwei Sozialpädagoginnen kümmern sich um das Wohlergehen der Kinder. Und das Küchenteam kocht täglich täglich ein Mittagessen mit frischen Zutaten.Seit Beginn der Sprachförderung im Jahr 1995 sind Integration, interkulturelle Arbeit, Sprachbildung und -Förderung fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit