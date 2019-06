Buntes Programm für Jedermann

Tag der offenen Tür Reiterhof Wietzepark

Langenhagen. Der Reiterhof Wietzepark öffnet am Sonnabend, 29. Juni, seine Torevon 10 Uhr bis 17 Uhr. Es findet ein buntes Rahmenprogramm im Herzen Langenhagensan der Grenzheide 40 statt. In mitten der grünen Lunge der Stadt liegt der Reiterhofdirekt am Wietzepark und ist über die Grenzheide gut erreichbar. Für Pferdeliebhaber jeglicher Art ist auf dem Reiterhof viel Platz und bietet Ausreiten in der Natur pur an.Keine Straße ist zu queren, vom Hof direkt in oder um den Wetzepark, zum Hastraseeoder weiter in der Feldmark bis Isernhagen, Bissendorf, Twenge, was das Herz begehrt.Der Hof bietet neben Stallungen einen Reitplatz und eine Reithalle, ausreichend Auslauf für die geliebten Vierbeiner und wunschführend eine Servicekraft. Eine Reitausbildung fürPferd und Reiter werden angeboten, hierzu stehen eigens Ponys und Pferde zur Verfügung.Die Versorgung der Ponys und Pferde erfolgt aus eigener Erzeugung. Die Hinterlassen-schaften werden der Kreislaufwirtschaft zurückgeführt.Zum Mitmachen für die Kleinen wird Ponyreiten angeboten, und fürs Auge gibt es Horse-and-Dog-Trail-Vorführungen, Gelassenheitsvorführungen, Reiterspiele, Tonnenreiten und Eierreiten.