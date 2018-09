Burgerbude öffnet bei Hubertus

Krähenwinkel (gg). Ein Dressurturnier läuft beim Reitverein Hubertus an der Walsroder Straße 273 am Wochenende 22. und 23. September von früh bis spät. Vom Einsteiger-Niveau bis zur schweren Klasse wird alles zu sehen sein. Besucher können eine tolle Atmosphäre genießen, denn mit dem Motto „USA“ wird ein Gruß an die derzeit dort laufenden Weltreiterspiele gesandt. Eine kleine feine amerikanische Burgerbude öffnet. Zudem gibt es Leckeres von legendären Hubertus-Grill; alternativ ein großes Kuchenbüfett. Gäste sind willkommen, der Eintritt ist frei.