Busfahrpläne

Engelbostel. Die SPD Engelbostel hat wieder an alle Haushaltungen in Engelbostel die neuen Busfahrpläne verteilt. Ausgenommen von der Verteilung sind allerdings alle Haushalte, bei denen am Briefkasten das Schild „keine Werbung“ angebracht ist, da auch die Busfahrpläne als Werbung betrachtet werden könnten. Für alle, die daher noch keinen Fahrplan erhalten haben, gibt es aber die Möglichkeit einen Fahrplan ab dem 8. Januar in der Tagesstätte der AWO einen Fahrplan abzuholen.