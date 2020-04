Busfahrt fällt aus

Langenhagen. Am Mittwoch, 13. Mai, wollte das DRK Langenhagen eine Busfahrt nach Eckernworth unternehmen. Aufgrund der derzeitigen Situation muss diese aber abgesagt werden. Auch die anderen Veranstaltungen des DRK OV Langenhagen werden in Mai nicht stattfinden. Aber der Ortsverein renoviert gerade seine Räumlichkeiten in der Kastanienallee und hofft sehr, ab Juni wieder Veranstaltungen anbieten zu können.