Buß-und Bettag

Langenhagen. Die evangelisch-lutherische Eliakirchengemeinde an der Konrad-Adenauer-Straße 33 in Langenhagen-Mitte lädt zu einem Gottesdienst am Buß- und Bettag für nächsten Mittwoch, 21. November, um 19 Uhr ein. Zeit, um in sich zu gehen. Im Rahmen dieses Gottesdienstes wird auch das Heilige Abendmahl gefeiert.