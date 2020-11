Café als Erfolgsgeschichte

Langenhagen. Zum fünften Jahrestag des Bündnisses „Niedersachsen packt an“ zeichnet die Einrichtung die besten Projekte und Geschichten aus. Das Bündnis sucht Erfolgsgeschichten gelebter Integration. Auf einem YouTube-Kanal soll gezeigt werden, Wie Integration gelingt. Initiativen, Unterstützerkreise und Netzwerke wurden aufgefordert, Kurzfilme einzusenden, damit diese dann der Öffentlichkeit vorgestellt werden können.Das Netzwerk für Flüchtlinge in Godshorn hat mitgemacht und hat einen Film über das Begegnungscafé in den Räumen der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten Godshorn eingereicht.Die Juroren haben in ihrer Jury-Sitzung unter den 90 Einsendungen eine erste Auswahl getroffen. Der Beitrag vom Begegnungscafé Godshorn (Kategorie: Gesellschaftliche Teilhabe) ist nun unter den 15 nominierten Erfolgsgeschichten und steht nun in einer Extraplaylist auf dem YouTube-Kanal des Bündnisses.Nun geht es um die Abstimmung: Die Verantwortlichen des Begegnungscafés freuen sich über jede Stimme und bitten herzlich um Unterstützung. Stimmen Sie mit ab - einfach den „MAG ICH“-Button auf YouTube klicken. Noch bis zum 20. November 2020. Der Publikumsliebling erhält einen Extra-Preis. https://www.youtube.com/watch?v=PvI6gtHmM-o Und den „Daumen hoch“ anklicken!