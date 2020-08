Cashewkerne für 400 Euro gestohlen

Langenhagen. Unbekannte Täter entwendeten in einem Discounter Am Pferdemarkt in Langenhagen Cashewkerne im Wert von mehreren Hundert Euro, indem sie einen Einkaufswagen mit mehreren Kartons beluden und damit den Laden über den Eingang verließen. Mehrere Kunden wurden auf die Täter aufmerksam und informierten das Personal des ALDI. Die Täter flüchteten mit einem Pkw. Es entstand ein Schaden in Höhe 405 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Die drei Täter können wie folgt beschrieben werden: Der erste männlich, etwa 170 Zentimeter groß, korpulent, südeuropäisches Erscheinungsbild. Der Zweite männlich, etwa 165 Zentimeter groß, schlank, etwa 20 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild, lange schwarze Hose mit Ta-schen an der Seite, schwarzes Oberteil. Die Dritte weiblich, südeuropäisches Erscheinungsbild. Die Polizei sucht insbesondere nach den Zeugen, die die Täter und das Fluchtfahrzeug beobachtet und den Verantwortlichen des Supermarktes gemeldet haben.