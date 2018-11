CDU schmückt

Kaltenweide. Der Ortsverband der CDU in Kaltenweide läutet feierlich die Adventszeit ein. Für Freitag, 30. November, lädt Ortsbürgermeister Reinhard Grabowsky um 17 Uhr zu Glühwein, Kinderpunsch und Keksen ein. Wie in jedem Jahr wird dabei Landwirt Cord Baumgarte nicht fehlen, der mit seinem Trecker die weihnachtlichen Lichterketten am Glockenstuhl anbringen wird. Alle Kinder und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zum Auftakt der Adventszeit in Kaltenweide eingeladen.