CDU spendet für Tafel

Langenhagen. In diesem Jahr startet die CDU in Langenhagen mit einer Spendenaktion für den guten Zweck in die Vorweihnachtszeit. Am Sonnabendvormittag, 7. Dezember, sammeln die Christdemokraten auf dem Marktplatz Spenden für die Langenhagener Tafel. Jeder gespendete Cent kommt dabei dem ehrenamtlichen Engagement der Tafel Langenhagen zu Gute, die an fünf Tagen in der Woche Lebensmittel an insgesamt zwölf Ausgabestellen an Bedürftige ausgibt. Als Dank laden die Mitglieder des CDU Stadtverbands jeden Spender und jede Spenderin auf einen Punsch an ihren Marktstand ein. „Es ist ganz beachtlich, was die Ehrenamtlichen für die Langenhagener Tafel leisten. Mit unserer Spendenaktion möchten wir Danke sagen und die weitere Arbeit unterstützen.“, sagt CDU-Chefin Jessica Golatka. Übergeben werden die Spenden am selben Tag um 12 Uhr auf dem Marktplatz an die Langenhagener Tafel.