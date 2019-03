CDU-Sprechstunde

Langenhagen. Die CDU-Ratsfraktion bietet wieder für Mittwoch, 6. März, eine Einwohner-Sprechstunde an. Die Sprechstunde findet in der Zeit von 17 bis 18 Uhr im VHS-Gebäude (gegenüber dem Rathaus) an der Konrad-Adenauer-Straße 10 im Raum 10 statt.

Die Einwohnerinnen und Einwohner können an die Vertreter der Fraktion sowohl Fragen zu der vorangegangen Ratssitzung als auch allgemeine Fragen und Anliegen vortragen. Die Fraktionsmitglieder Ute Biehlmann -Sprung und Dietmar Grundey werden vor Ort sein.