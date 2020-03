Chinesische Küche

Langenhagen. Eintauchen in den traditionellen Geschmack der chinesischen Küche

In einem Kurs der Volkshochschule am Freitag, 20. März, von 17.45 bis 21.30 Uhr werden unter fachkundiger Anleitung traditionell-chinesische Teigtaschen hergestellt oder wunderbare exotische Gerichte mit dem Wok zubereitet. Gleichzeitig erfahren die Teilnehmenden wie diese Grundlagen, Zubereitungsarten und Gewürze auch für Ihre asiatische Küche zu Hause eingesetzt werden können. Der Kursus kostet 27 Euro inklusive Lebensmittelkosten.

Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule im Eichenpark und im vhs-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter (0511) 73 07-97 18 und per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.