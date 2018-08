Citroen gestohlen

Langenhagen. Diebe entwendeten am Montag zwischen 6 und 17 Uhr einen Citroen C4 von dem frei zugänglichen Hof einer Firma am Pferdemarkt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.