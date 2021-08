Clubabend und Minigolf

Langenhagen (ok). Die Touristikabteilung des Langenhagener Motorclubs im ADAC (LMC) bietet im September zwei Veranstaltungen an. Der Clubabend findet am Donnerstag, 2. September, ab 19 Uhr im Restaurant Elektra am Buschkamp statt. Am Freitag, 10. September, wird wieder ein Minigolspiel angeboten. Treffpunkt ist die Anlage am Silbersee, Beginn 16.30 Uhr. Eine kurze Mitteilung an Detlef Noether, Telefon (0160) 97 34 90 70 wird erbeten.