Comedy mit Hartung

Godshorn (ok). Newcomer Stephan Hartung steigt am nächsten Freitag, 23. Juli, in den Ring. Der gelernte Redakteur, der auch in Langenhagen unterwegs ist, tritt beim Open-Air-Festival des Kulturringes Godshorn mit Stand-Up-Comedy auf. Es gibt noch 25 Restkarten, die über die Homepage www.kulturring-godshorn.de bestellt werden können. Der Eintritt ist frei, aber um eine Spende für den Kulturring wird gebeten. Einlass ist um 17.45 Uhr, Beginn um 19 Uhr.