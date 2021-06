Container angezündet

Langenhagen. Vandalen zündeten am Dienstag gegen 23.20 Uhr nach Auskunft der Polizei am Harzweg einen Altpapiercontainer an, der durch das Feuer zerstört wurde. Der Eigentümer löschte das Feuer selbstständig. Ein Sichtschutzelement eines Gartenzaunes wurde ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.