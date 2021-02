Container brennen

Langenhagen (ok). Zwei Papiercontainer an der Leibnizstraße und an der Kurt-Schumacher-Straße sind nach Auskunft der Polizei am späten Donnerstagabend in Brand geraten. Darüber hinaus brannte auch eine Dixie-Toilette an der Kurt-Schumacher-Straße. Auf dem Wertstoffplatz an der Kurt-Schumacher-Straße haben die Flammen noch auf drei weitere Container übergegriffen. Die Feuerwehr löschte die Brände komplett; den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 3.500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.