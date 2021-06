Container brennen

Langenhagen. Vandalen setzten nach Auskunft der Polizei am Dienstag gegen 2.20 Uhr an der Niedersachsenstraße drei Altpapiercontainer und einen Holzschuppen in Brand. Durch das Feuer wurde ebenfalls ein am Schulgebäude befindliches Baugerüst

beschädigt. Ein Gebäudeschaden entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Die Schadenhöhe ist derzeit unbekannt. Tatzusammenhänge zu gleichgelagerten Delikten der Vergangenheit werden geprüft. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.