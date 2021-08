Container brennt

Langenhagen (ok). Ein Feuer ist nach Auskunft der Polizei am Donnerstag gegen 12.50 Uhr in der Straße Alt-Godshorn entstanden. Zeugen schoben den stark qualmenden Container vom Stellplatz herunter. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.