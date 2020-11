Container verbrannten

Langenhagen (ok). Mehrere Papier-Container verbrannten in der Nacht zu Sonntag gegen 2 Uhr nach Auskunft der Polizei vollständig an der Kurt-Schumacher-Allee Einem aufmerksamen 53-Jährigen gelang es, zwei Container zur Seite zu schieben, sodass diese nicht vom Feuer zerstört wurden. Die Schadenshöhe liegt bei 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.