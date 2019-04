Containerbrand

Langenhagen. Aus ungeklärter Ursache geriet am Freitag gegen 11.30 Uhr an der Münchner Straße ein Paket in einem Container in Brand. Der Container wurde daraufhin auf den Hof gezogen, um ein möglichen Gebäudeschaden zu verhindern. Im Container befanden sich ca. 300 Pakete von Amazon, die vollständig verbrannten. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf 25.000 Euro.