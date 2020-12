Currywurst gestohlen

Langenhagen (ok). Die Langfinger schienen großen Hunger und Durst auf ihrem Raubzug zu verspüren. Sie knackten nach Auskunft der Polizei in der Nacht zu Dienstag gegen 1.55 Uhr die Tür eines Imbisswagens an der Hans-Böckler-Straße und ließen mehrere Pakete Currywurst, einige Tüten Pommes und eine Vielzahl an Getränkedosen mitgehen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.