Blutspendetermin in Langenhagen

Langenhagen. Auch in dieser kritischen Zeit werden Blutspenden dringend benötigt. Aus diesem Grunde bitten die Helferinnen vom DRK-Ortsverein Langenhagen am Dienstag, 20. Oktober, von 15.30 bis 19.30 Uhr um viele Blutspender in den Leibniz Sport-Club, Leibnizstr. 56, Langenhagen. Unter Einhaltung der vorgegebenen Hygienemaßnahmen dürfen sich alle Spender auf eine leckere Currywurst­­ und Pommes oder eine vegetarische Alternative freuen.