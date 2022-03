Dachluken zerstört

Langenhagen. Zeugen beobachteten nach Auskunft der Polizei am Freitag gegen 18 Uhr drei Kinder im Alter von zwölf 13 und 14 Jahren, die mit einer Astschere auf dem Dach der

Turnhalle des Schulzentrums an der Konrad-Adenauer-Straße herumturnten.

Nachdem sie von dem Dach heruntergestiegen waren, entdeckten

eintreffende Polizisten drei zerstörte Dachluken bei der Überprüfung

des Turnhallendaches. Die Kinder wurden nach Identitätsfeststellung an ihre Eltern übergeben