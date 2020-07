Damenrad gestohlen

Langenhagen. Diebe entwendeten nach Auskunft der Polizei nach Überwindung der Sicherung am Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr an der Karl-Kellner-Straße ein blau-silbernes Damenrad der Marke McKenzie einer 28-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.