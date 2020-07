Dankeschön

Langenhagen (ok). Sie hat am vergangenen Freitag gegen 17.30 Uhr in der Linie eins am Langenforther Platz eine Kreislaufschwäche erlitten. Jetzt möchte sich die ECHO-Leserin auf diesem Wege bei zwei jungen Frauen bedanken, die ihr gleich in der Bahn geholfen haben. Und bei derjenigen, die ihr eine Flache Wasser gegeben hatte, als sie auf ihr Taxi wartete.