Darmgesundheit

Langenhagen. Im Mittelpunkt eines Vortrages der VHS Langenhagen am Montag, 20. Januar, von 17.45 bis 21 Uhr stehen die Zusammenhänge zwischen Darmgesundheit und vielen allgemeinen Beschwerden und Erkrankungen, wie Erschöpfung, Unverträglichkeiten, Reizdarmsyndrom und so weiter. Die Zusammenhänge werden in diesem Vortrag deutlich gemacht und aufgezeigt, was jeder im Alltag für die eigene Darmgesundheit tun kann.

Weitere Informationen erhalten Interessierte im Internet unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter 0511/73 07-97 10. Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de).