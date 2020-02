Bibelabend in Matthias-Claudius am 3. März

Krähenwinkel. Kann man seine Schwiegermutter lieben? Kann eine hilflose Frau im Ausland ihr Glück finden?Eine Antwort auf diese Fragen gibt das Buch Rut. Es ist eine spannende und zugleich romantische Geschichte aus dem Alten Testament.Am Dienstag, 3. März, findet von 19 bis 20.30 Uhr wie jeden ersten Dienstag alle zwei Monate der Bibelabend in der Matthias-Claudius-Kirchengemeinde statt. Nach einer allgemeinen Einführung in die jeweilige Bibelstelle diskutieren die Teilnehmenden über die Bedeutung des Textes für uns heute und berichten von ihren Glaubenserfahrungen.Eine herzliche Einladung an alle Interessierten. Es gibt keinerlei Voraussetzungen. Eine Bibel muss nicht mitgebracht werden.