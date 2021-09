Das Fenster

Krähenwinkel. Am Sonntag, 12. September, und am Sonntag, 3. Oktober, um 17 Uhr erklärt Reinhard Brendel, ehemaliger Kirchenvorstandsvorsitzender der Kirchengemeinde, die Symbole des Fensters in der Matthias-Claudius-Kirche. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.