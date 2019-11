Das Jahr beschließen

Langenhagen (ok). Jahresabschlussfest des Langenhagener Motorclubs im ADAC: Treffen ist für die Mitglieder am Sonntag, 8. Dezember, um 11.30 Uhr im Hotel Jägerhof an der Walsroder Straße. Auf dem Speiseplan steht ein Gänsemenü. Verbindliche Anmeldungen bitte bis zum 29. November an Detlef Noether unter (0511) 77 45 76 oder unter (0160) 97 34 90 70. Der Dezemberclubabend findet am Donnerstag, 5. Dezember, ab 19 Uhr im Restaurant Elektra im Buschkamp statt.