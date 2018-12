Das Land Marlon

Langenhagen. Am Sonntag, 9. Dezember, um 11 Uhr gestalten wie schon seit vielen Jahren die zukünftigen Schulkinder des Kindergartens den Familiengottesdiens in der Elisabehkirche. Gezeigt wird die Geschichte „Wie die Sonne in das Land Marlon kam“. Es geht dabei um einen „Wanderer“, der den traurigen Menschen im Land Marlon Licht bringt.

Damit diese Geschichte ansprechend wirkt, sind alle Kostüme selbst genäht worden.