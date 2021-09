Erster VHS-Literaturpodcast

Langenhagen. Ein neues digitales Format hält Einzug in der Volkshochschule: Wer sich kompetent, kurzweilig und kompakt über Literatur informieren will, kann jetzt auf den neuen Podcast „Das offene Ohr“ zugreifen.Die Literaturwissenschaftlerin und Autorin Sabine Göttel stellt einmal im Monat spannende Autorinnen und Autoren sowie wichtige Werke aus allen Epochen der Literaturgeschichte vor - im bequemen Hörformat. Alles, was gebraucht wird, sind 20 Minuten Zeit und ein offenes Ohr für die Literatur.Der erste literarische Snack erscheint am Sonntag, 5. September, auf der Homepage der Volkshochschule und handelt von dem 1945 erschienenen Roman „Ein Sonntag auf dem Lande“ des französischen Autors Pierre Bost, ein melancholisches und zugleich humorvolles kleines Werk über ein sommerliches Familientreffen in der französischen Provinz, der mit seiner Atmosphäre, seiner Lebensklugheit und seinem Charme bis heute fasziniert.Sabine Göttel ist seit 2005 regelmäßig in der VHS mit ihren musikalischen Lesungen zu Gast. 2020 erschien ihr Gedichtband "Geister".