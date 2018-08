Grimmepreisträger Moritz Netenjakob gastiert in Godshorn

Langenhagen. Mit seinem neuesten Programm "Das UFO parkt falsch“ gastiert Moritz Netenjakob am Sonnabend, 8.September, ab 20 Uhr im auf der Kleinkunstbühne des Kulturrings Godshorn im Dorfgemeinschaftshaus Godshorn. Der Grimmepreisträger und Bestseller- Autor präsentiert seinen perfekten Mix aus brüllend komischen Beobachtungen, verrückten Einfällen und liebenswerten Figuren:• Ufo-Attacke wird von Grönemeyer, Lindenberg und Calmundabgewehrt …• Fußballreporter erzählt Hänsel und Gretel …• Blick in die Zukunft: Berliner Runde 2021 …• Netenjakobs erster und letzter Auftritt auf einer"Damensitzung"…• Kulturen- Clash: Deutsche Intellektuelle, türkischeFundamentalisten - und sehr viel Alkohol …Wer Moritz Netenjakob noch nicht kennt, hat bestimmt schon über seine Texte gelacht – in den Sendungen „Switch“, „Wochenshow“, „Stromberg“ oder „Pastewka“. Und wer ihn kennt, weiß längst, dass intelligenter Humor und Lachtränen bei ihm zusammen gehören.Für die Augen: Eine One-Man-Show. Für die Ohren: Ein großes Ensemble.“Einlass ist am Veranstaltungsabend um 19 Uhr. Wenige Restkarten zum Preis von 20 Euro sind unter kulturring.godshorn@gmail.com noch erhältlich.