Schützenverein Kaltenweide veranstaltet Kreativwettbewerb

Kaltenweide. Obwohl der Schützenverein Kaltenweide auch in diesem Jahr auf sein beliebtes Ostereierschießen verzichten muss, möchte er es sich nicht nehmen lassen eine kontaktlose Alternative zu bieten. Fabian Klatt und Jörg Baumgarte haben für den Verein den Wettbewerb "Dein Osterei im Schützenstyle" ins Leben gerufen.Dabei sind der Kreativität bei der Gestaltung der Ostereier keine Grenzen gesetzt. Ob bemalt oder mit Basteleien verziert, wichtig ist, dass ein Hühnerei gestaltet wird und das Thema Schützenverein bei der Gestaltung mit einfließt. In Kooperation mit dem Hofladen Rotermund werden an die zehn besten Einsendungen großzügige Eierpreise verteilt. Für Kinder bis zwölf Jahre winken reichlich Überraschungseier. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos. Zur Teilnahme senden Interessierte bitte ein Foto Ihres Ostereis unter Angabe von Name und Alter an Ostern@SV-Kaltenweide.de. Einsendeschluss ist der 31. März.Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt am Karfreitag. Die Preise können anschließend im Hofladen Rotermund an der Kananoher Straße 24 zu denÖffnungszeiten (Dienstag 15 bis 18 Uhr, Freitag 15 bis 18 Uhr, Sonnabend 9 bis 13 Uhr) abgeholt werden. Weitere Teilnahmebedingungen sind unter www.schuetzenverein-kaltenweide.de abrufbar.