Informationsstand des Hospizvereins

Langenhagen. Der erste Infostand des Hospizvereins in diesem Jahr findet am Sonnabend, 1. Februar, statt. Im Alt-CCL vor der Buchhandlung Böhnert informieren Ehrenamtliche in der Zeit von 10 bis 13 Uhr über die am Mittwoch, 26. Februar im VHS-Treffpunkt stattfindende Kooperationsveranstaltung mit der VHS. Referent wird Udo Baer sein zu dem Thema "Deine Würde entscheidet". Außerdem haben Interessierte auch Gelegenheit, sich mit aktivenEhrenamtlichen über ihre hospizliche Arbeit auszutauschen. Sie werden erfahren, dass sich ehrenamtlich im Hospizverein zu engagieren bedeutet, ein Ehrenamt mit vielen Facetten auszuüben. Noch sind einige Plätze für den in Kürze stattfindenden Vorbereitungskursus frei!Anmeldungen gerne unter der Telefonnummer (0511) 9 40 21 22.