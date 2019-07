Deisterweg gesperrt

Langenhagen. Der Deisterweg ist etwa eine Woche lang für den Durchgangsverkehr gesperrt. In Höhe der Hausnummer 1 wird am Donnerstag, 25. Juli, eine Baustelle eingerichtet. Dort sollen die Leitungen eines Hausanschlusses überprüft werden. Für Anlieger ist der Deisterweg bis zur Baustelle frei. Der Durchgangsverkehr kann bis zur Aufhebung der Sperrung die Straßen Elmweg und Süntelweg nutzen, um vom Harzweg in die Hindenburgstraße oder umgekehrt zu gelangen.