Delle in Motorhaube

Langenhagen. Vandalen zerkratzten zwischen Sonntag und Montag an der Walsroder Straße den Kotflügel eines Geländewagen Daimler AMG an der Fahrerseite auf einer Länge von 43 Zentimetern. Des Weiteren wurde eine Delle in die Motorhaube geschlagen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.