Dellen und Lackabrieb

Langenhagen (ok). Ein 38-jähriger Mann aus Neustadt hat nach Auskunft der Polizei am Mittwoch zwischen 7.45 und 9.20 Uhr seinen Skoda Octavia auf dem Park & Ride-Parkplatz am Handelshof abgestellt. Nach seiner Rückkehr bemerkte er Dellen und Lackabrieb am Auto im hinteren Bereich. Die Schadenshöhe beträgt etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.