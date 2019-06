Denkmodelle für die Verkehrspolitik

Langenhagen (ok). Die Verkehrssituation in der Region Hannover – ein riesiges Problem. Das Straßennetz kann diesen Straßenverkehr nicht Aussage der Arbeitsgemeinschaft 60 plus der SPD nicht mehr verkraften. Gibt es überhaupt neue Denkmodelle für die Verkehrspolitik in Deutschland oder auch Europa. Zu Gast bei der Arbeitsgemeinschaft 60 plus ist Friedhelm Fischer, ehemaliger Langenhagener Bürgermeister und jetziger Leiter der Niedersächsischen Straßenbauverwaltung in Hannover. Termin: Donnerstag, 20. Juni, um 15.30 Uhr im Anna-Schaumann-Stift im Ilseweg 9 bis 11.