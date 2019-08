Der Flughafen

Langenhagen (ok). Die Geschichte des Flughafens Langenhagen lässt der hannoversche Journalist und Buchautor am Dienstag, 17. September, Revue passieren. Von den bescheidenen Anfängen in einem umgebauten Flugzeug--Hangar bis hin zum modernen Flughafen der kurzen Wege. Eine Zeitreise in Bildern aus sechs Jahrzehnten Flugverkehr auf Einladung des Bürger- und Heimatvereins. Beginn ist um 16.30 Uhr im Sitzungsraum I des Rathauses. Dauer etwa 70 Minuten; der Eintritt ist frei.