Der Kälte getrotzt

Langenhagen. Der Shantychor de Leineschippers ut Hannover und der DRK-Ortsverein Langenhagen haben gemeinsam eine ungewöhnliche Probe organisiert. Am Freitag, 14. Dezember, sind in einer Scheune gemeinsam Lieder gesungen worden. Obwohl es an diesen Tag winterlich kühl war, hatten die Besucher sowie der Chor viel Spaß miteinander. Und man kann sich auch warm klatschen.