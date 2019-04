Der letzte Baum

Engelbostel (ok). Es ist der letzte Maibaum, der am alten Feuerwehrgerätehaus in Engelbostel auftgestellt wird, denn im Sommer ist die gemeinsame neue Feuerwache von Engelbostel und Schulenburg am Stadtweg bezugsfertig. Am Mittwoch, 1. Mai, wird am Spritzenhaus zwischen 10 und 17 Uhr aber noch einmal kräftig gefeiert. Auf dem Programm stehen zum Beispiel Live-Musik mit der Band Showtime sowie die Fotobox – eine Aktion der Jugendfeuerwehr. Die Kinderfeuerwehr bietet eine tolle Bastelaktion an. Pommes frites, Bratwurst, Bier und Brause dürfen natürlich auch nicht fehlen wie Erdbeerbowle. Die Kaffeestube hat ab 11 Uhr geöffnet.