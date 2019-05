Der "Löwenkönig" in der IGS

Aufführungen am 6. und 7. Juni in der Aula

Langenhagen. Das Musical „Löwenkönig“ der IGS Langenhagen, das die Zuschauer in die afrikanische Savanne versetzen soll, bringt einige Neuerungen mit sich. Die seit vorigem Sommer vorbereiteten Vorstellungen nutzen das künstlerische Potenzial der gesamten IGS Langenhagen. So hat sich die bisherige Musical-AG um ein eigenes Orchester und die Schulband erweitert und lässt auch andere Schüler-Gruppen teilhaben. Das Bühnenbild und auch die Kostüme wurden von Wahlpflichtkursen der Jahrgänge sieben bis zwölf mitgestaltet. Wie immer wird alles mit tatkräftiger Unterstützung der Tontechnik und des Musikbereichs über die Bühne gebracht. Alle Teilnehmer würden sich über ausverkaufte Vorstellungen am Donnerstag,6. Juni, und Freitag, 7. Juni ,jeweils um 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums freuen. Karten gibt es über das Sekretariat der IGS - Hakuna Matata!!