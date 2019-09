Der Mimuse Maxi Mix im Theatersaal

Einmal mehr ist Matthias Brodowy der perfekte Gastgeber

Langenhagen. Am Sonnabend, 12. Oktober, um 20 Uhr präsentiert Matthias Brodowy im Theatersaal wieder den Mimuse Maxi Mix zum Festival-Auftakt. Mit dabei sind das WallStreetTheatre, Jon Flemming Olsen und Alix Dudel & die Tigerband. Ob kabarettistisch plaudernd oder singend am Bösendorfer-Flügel: Immer begeistert der „chief director for a high level bullshit“ das Publikum auf höchstem Niveau.WallStreetTheatre: Das beliebte Duo präsentiert eine explosive Mischung aus trockenstem englischen Humor, exzentrischem Mimenspiel und einer Prise Artistik. „Herr Schultze & Herr Schröder“: Christian Klömpken und Andreas Wiegels gründeten WallStreetTheatre 1993, nach Abschluss der gemeinsamen Ausbildung an der National Circus- und Theaterschule Circomedia in Bristol. Seitdem sind die beiden „Briten“ international erfolgreich unterwegs und Gewinner zahlreicher Preise.Jon Flemming Olsen war mit „Texas Lightning“ beim Eurovision Song Contest – und kam mit Gold und Platin zurück. Den Cowboyhut hat der Musiker und Schauspieler („Dittsche“) längst abgelegt. Über sein letztes Soloalbum sagt Reinhard Mey: „Ich wünschte, es gäbe noch Radiostationen, die so etwas spielen.“ Live erlebt man Jon Flemming Olsen nun als feinsinnigen Entertainer und beeindruckende One-Man-Band. Und hört jetzt schon die Lieder, die erst Ende 2019 mit der nächsten CD das Licht der Welt erblicken werden.Alix Dudel & die Tigerband: Immer wieder führt Alix Dudel mit ihren wunderbaren Liedernvon Friedhelm Kändler, Georg Kreisler oder Hildegard Knef durch die internationalen Varieté-Shows im Tigerpalast Frankfurt. Dort wird sie großartig begleitet von der Tigerband. Zur Mimuse bringt sie nun Andrei, Jens und Michael mit nach Langenhagen – und Alix Dudels Songs swingen und klingen noch schöner.Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem in der HAZ-/NP-/ECHO-Geschäftsstelle im CCL, Marktplatz 5 oder jeder anderen bekannten Vorverkaufsstelle.