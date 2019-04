Der Mix macht's

Langenhagen (ok). Die Stadtverwaltung soll die Reinigung komplett in Eigenregie übernehmen. So die Idee von Felicitas Weck (die Linke). Der Antrag ist in der jüngsten Sitzung allerdings abgelehnt worden. Daher wird es bei der anstehenden Ausschreibung bei einem Mix bleiben. Bisher hat die Stadtverwaltung die Kitas gereinigt; die Schulen hatten Fremdfirmen übernommen.