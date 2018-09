Der Mordverdacht

Langenhagen (ok). Haben Richter und Gutachter Mechthild Bach in den Tod getrieben? Die Internistin und Krebsärztin nahm sich 2011 das Leben. Gabi Stief und Hans-Peter Wiechers haben den Fall Bach n ihrer Reportage "Der Mordverdacht" unter die Lupe genommen. Das Buch wird am Montag, 24. September, ab 20 Uhr im daunstärs präsentiert.