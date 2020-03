Wirtschafts-Senioren referieren in der VHS

Langenhagen. In diesem Jahr bieten die Wirtschafts-Senioren Hannover wieder Seminare vor Ort in der Volkshochschule Langenhagen an:- Unternehmensübergabe geplant managen (Mittwoch, 11. März, 18.15 bis 20.30 Uhr).Referent Josef Gemmeke zeigt auf, was alles schon mehrere Jahre vor der geplanten Übergabe analysiert werden sollte und welche Maßnahmen sinnvoll sind, um den Wert des Unternehmens zu erhöhen. Darüber hinaus werden die gängigen Methoden der Ermittlung des Unternehmenswertes dargestellt.- Der „Notfallkoffer“ (Mittwoch, 18. März, 18.15 bis 20.30 Uhr)"Was passiert, wenn mir etwas passiert?" Über diese Frage denkt man ungern nach. Es ist aber wichtig, für solche Fälle einen "Notfallkoffer" zu haben. Als Information und Handlungsanleitung für die Angehörigen und für Vertrauenspersonen im Unternehmen - vor allem, wenn man eine Leitungsfunktion ausübt oder gar selbst die Inhaberin / der Inhaber des Unternehmens ist. Aber auch für den privaten Bereich ist ein "Notfallkoffer" wichtig und nutzbar.Referent Wilhelm Zabel erläutert die wichtigsten Inhalte, die ein "Notfallkoffer" haben sollte. Die Teilnehmenden erhalten auf Wunsch eine beschreibbare pdf-Datei zum Anlegen des eigenen "Notfallkoffers".Anmeldungen sind noch für beide Seminare möglich, wie üblich in den vhs-Geschäftsstellen, per Karte aus dem vhs-Programmheft oder online ( http://www.vhs-langenhagen.de ).